Esra’yı öldüren dayak

Mersin'in Toroslar ilçesinde sevgilisi Mustafa Bangiz (34) tarafından darp edilen Esra Asena Temir (27), yaşamını yitirdi. 29 Haziran Perşembe günü meydana gelen olayda ailesinin inşaat şirketi olan Mustafa Bangiz, sevgilisi Esra Asena Temir'i otomobiline alıp gezmeye çıktı. Ancak otomobilde Bangiz ile Temir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Mustafa Bangiz, sevgilisine vurmaya başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Temir, ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.