Eşya için ilan verdiler kâbusu yaşadılar

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde yaşayan A.H. adlı vatandaş, ev eşyalarını satmak için sosyal medyadan ilan paylaştı.Eşyaları görmek için A.H'nin ikametine gelen 6 kişi fiyatta anlaşamayınca A.H.'nin eşyalarını yağmaladı.Yağmacılar ve eşyalarla birlikte A.H'nin köpeğini de taşıma kutusuyla birlikte aldı.İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'nde bir evin çatı katında S.A, M.A, A.A, H.A, N.E.G. ve A.G.'yi yakaladı. S.A'nın başka bir "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, H.A'nın ise yabancı uyruklu ve kaçak olduğu saptandı. H.A. sınır dışı edildi.Adreste A.H'ye ait köpek ve belgeler, 105 uyuşturucu hap, 62 sentetik ecza, 66.5 gram esrar, 3 mermi ve şarjör ele geçirildi.5 şüpheli "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Uyuşturucu Madde Ticareti, Yağma" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.