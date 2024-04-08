Eşyaları yola atıp 3 polisi yaralamıştı: Konya’da tedavi görecek

A.D. ise içeri giren polislere kurusıkı tabanca, bıçak ve baltayla saldırdı. Yaşanan arbedede bir polis memuru kurusıkı tabancayla ateş açılması ile omuzundan, iki polis memuru ise satır darbelerinden korunmak isterken yaralandı. Bir polis de biber gazından etkilendi.