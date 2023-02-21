Eşyalarını almak isterken depreme yakalandılar

Hatay'da, önceki akşam meydana gelen Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğündeki depremlerde, Antakya Gazi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı ve ağır hasarlı İlkser Apartmanı'na eşya almak için giren 4 kişi enkaz altında kaldı. Bir kişi sağ kurtarılırken, Server ve Hüseyin Cüneyidioğlu (22) ile Suriye uyruklu Misbah Hallak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Depremde ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 18'i ağır 294 kişi de yaralandı.İki depremin ardından, dün saat 16.00'ya kadar biri 4.5, biri 5.2, biri de 4.2 büyüklüğünde 116 artçı deprem meydana geldi. Samandağ'da bazı hasarlı binalar yıkıldı. İlk iki büyük depremde hasar gören ve kullanılamaz hale gelen tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü daha yıkıldı. İlk depremlerde hasar alan, Samandağ ilçesindeki Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı kırsal Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde de hasar oluştu. Antakya merkezde Asi Nehri'nin üzerindeki Haraparası ve General Şükrü Kanatlı mahallelerini birbirine bağlayan köprüler ile Türkmenbaşı Caddesi ve Uzun Çarşı bölgesi arasındaki yollarda kırılma ve çatlaklar oluştu. Depremde, Antakya Asri Mezarlığı'ndaki ağaçlar devrilirken, mezar taşları kırıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşya almak ya da başka nedenlerle özellikle riskli binalara girilmemesi konusunda uyardı.