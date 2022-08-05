Et fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi mi? Güncel Et ve Süt Kurumu indirimi sonrasında 2022 et fiyatları açıklandı!

5 Ağustos Cuma gününden itibaren et fiyatları indirime giriyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." açıklamasında bulunmuştu. Beklenen geldi ve yapılan indirim sonrasında kuzu, toklu et, koyun pirzola gibi pek çok etin yeni fiyatı merak konusu oldu. Peki Et fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi mi, 1 kilo et kaç TL? İşte 2022 yeni ve güncel et fiyatları
Et fiyatları indirimi bugünden itibaren geçerli olacak. İndirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.
Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.
ESK'nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, Gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.
ET VE SÜT KURUMUNUN İNDİRİMLİ KOYUN KUZU ETİ SATIŞ FİYATLARI:
|
ÜRÜN
|
FİYAT(TL)
|
İNDİRİMLİ
FİYAT(TL)
|
GÖVDE KUZU
|
129,75
|
98,00
|
KUZU ÇATAL BUT
|
144
|
109,00
|
KUZU KOL
|
134
|
101,00
|
KUZU PİRZOLA
|
181,50
|
137,00
|
KUZU GERDAN
|
114,50
|
86,00
|
KUZU GÜVEÇ (KABURGA)
|
112,75
|
85,00
|
GÖVDE TOKLU
|
122
|
92,00
|
TOKLU BUT
|
135,75
|
102,00
|
TOKLU KOL
|
124,25
|
94,00
|
TOKLU PİRZOLA
|
171,00
|
129,00
|
TOKLU GERDAN
|
112,75
|
85,00
|
TOKLU GÜVEÇ (KABURGA)
|
107,25
|
81,00
|
GÖVDE KOYUN
|
98,00
|
74,00
|
KOYUN BUT
|
109,00
|
82,00
|
KOYUN KOL
|
100,00
|
75,00
|
KOYUN PİRZOLA
|
129,75
|
98,00
|
KOYUN GERDAN
|
91,00
|
68,00
|
KOYUN GÜVEÇ (KABURGA)
|
88,75
|
67,00
Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak.
Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Ülkemizin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak.
Hem üreticimiz hem tüketicimiz kazanacak. Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak.
ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyor. ESK, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.
Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. ESK'nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, Gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.