Et fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi mi? Güncel Et ve Süt Kurumu indirimi sonrasında 2022 et fiyatları açıklandı!

5 Ağustos Cuma gününden itibaren et fiyatları indirime giriyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." açıklamasında bulunmuştu. Beklenen geldi ve yapılan indirim sonrasında kuzu, toklu et, koyun pirzola gibi pek çok etin yeni fiyatı merak konusu oldu. Peki Et fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi mi, 1 kilo et kaç TL? İşte 2022 yeni ve güncel et fiyatları