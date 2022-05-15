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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Etiler’de gizemli tünel

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Etiler’de gizemli tünel
Beşiktaş Etiler Tamburi Ali Efendi Sokak'ta bulunan bir lüks restoranın önünde dün yol çökmesi meydana geldi. Olay yerine gelen belediye görevlileri uzun ve sonu henüz tespit edilemeyen bir tünel buldu. Gizemli tünelle ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. İlk olarak tünelin, geçmişte kumarhane olarak çalıştırılan bir mekanda olası polis baskınında kaçabilmek için yaptırıldığı öne sürüldü. Tünelin yakındaki bir banka şubesini soymak için kazılmış olabileceği de iddia edildi. İstanbul Valiliği olayın çok yönlü araştırılması için emniyete talimat verdi. Öte yandan tünelin yakındaki binalardan su baskınlarına karşı yapılan eski tahliye çıkışı olduğu da değerlendiriliyor.

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Etiler’de gizemli tünel
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