Etimesgut Belediye Ampute takımı şampiyonlar ligi şampiyonu oldu! Başkan Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonlar ligi şampiyonu olan ampute takımını tebrik etti. 5 maçta 36 gol atarak adeta bir rekora da imza koyan takımın teknik direktörü Temiz, gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız tebrik ettiler. Ülkemize başarıyla dönmek tarifsiz bir duygu. Ülkeme asker olarak görev yaparken gazi oldum, 18 yıldır futbol adına hizmet ediyorum " dedi.





TÜRKİYE DEPLASMANDA 5-2 GALİP GELDİ

Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı. B grubunda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le Moutler'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen takım şampiyonu olmayı başardı.





ÜLKEME BAŞARI GETİRMEK PAHA BİÇİLMEZ

Önce asker olarak şimdilerde de futbol alanında ülkeme hizmet ettiğim için gururluyum diyen teknik direktör terör gazisi Temiz, "Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaptığım dönem 2001'de Bingöl Genç'te mayına basarak bacağımı kaybettim ve gazi oldum. Hayata küsmedim 2004'te ampute futbola ilk başlayanlardın biriyim. İlk olarak futbolcu olarak başladım milli takıma girdim daha sonra milli takım kaptanı oldum ve daha sonra yaşım ilerledi şimdilerde Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü teknik direktörüyüm. Hayatta hep ülkem adına hizmet ediyor olmak gurur veriyor. Daha önce vatan savunmasındaydım şimdi futbol sahalarında ülkeme başarı getirmek paha biçilmez bir duygu. Gücüm yettiği nefesim el verdiği sürece ay yıldızlı bayrağım için mücadele edeceğim, görev bitmiyor biri bitiyor diğeri başlıyor" dedi.





CUMHURBAŞKANININ DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Çok iyi hazırlandık, ligde de iyiydik kendimizden emin olarak gittik. Rakiplerimizi tanıyorduk ve kendi gücümüzü de biliyorduk ona göre hareket ettik ve sonucu güzel oldu. Rakibin evinde kupa alıp gelmek bizim için gurur verici oldu. Şampiyon olup ülkemize bir kupa daha kazandırmanın keyfini yaşadık. 2019'da Gürcistan'da da şampiyonlar ligi şampiyonu olmuştuk bu ikinci deneyim oldu. Ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz zor günlerden geçerken milletimizi sevindirmek mutluluk veriyor. Etimesgut belediyesi en büyük destekçimiz her türlü desteği sağlıyorlar. Onlar bu desteği vermese bu turnuvalara katılamazdık. Cumhurbaşkanımız da bizleri tebrik etti çok teşekkür ediyoruz. Kendisi de ampute futbolunu çok seviyor ve engellilerle ilgili onun döneminde yaşadıklarım gerçekten çok önemli ve değerli. Ampute futboluna gönülden destek verdiğini bilmek bizi mutlu ediyor. Engelli sporu adına kulüplere tüm kurumsal firmalar destek olmalı" ifadelerini kullandı.





BAŞARILARIMIZ DEVAM EDECEK

Takımın yaşattığı gurura teşekkür eden Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, şunları kaydetti: "Etimesgut Belediyesi Ampute futbol takımımızın bu başarı ülkemiz adına büyük gurur verici. Avrupa'daki şampiyonlar ligi şampiyonluğunda şampiyon olmaları bizleri mutlu etti teknik heyetimizi ve oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız da tebrik etti başta cumhurbaşkanımız olmak üzere sevincimizi paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bu başarılarımız devam edecek. Ampute futbol takımımız için tesisler yaptırdık, alt yapı kurduk son 5 yıldır bu konu ile ilgili çok güzel emekler verdik ve çok çalışıyoruz. Çalışmaların sonucunda başarı geldi. Takımımız önce Türkiye'de daha sonra Avrupa'da şampiyon olduk. Türkiye ampute milli takımının iskeletini de bizim takımımız oluşturuyor, milli takıma çok sayıda oyuncu gönderiyoruz. Bu başarı önemli bir başarı gerçekten Türkiye kamuoyunda yazılı ve görsel medyada bazı branşların başarılarının yer aldığı kadar yer almaması bizi üzüyor.".





BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonlar ligi şampiyonu olan ampute takımını tebrik etti ve sosyal medya hesabından, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa tekvando ve para tekvando şampiyonasında madalya kazanan sporcuları da tebrik ederek, " Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Millî Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.