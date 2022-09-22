Haberler Yaşam Haberleri Euro kaç dolar oldu? Fed faiz kararı sonrası döviz kurunda sert düşüş! 22 Eylül 2022 Euro ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:32

Euro kaç dolar oldu? Fed faiz kararı sonrası döviz kurunda sert düşüş! 22 Eylül 2022 Euro ne kadar, kaç TL?

FED faiz kararı sonras Euro kaç dolar oldu sorusu gittikçe yanıtı merak edilen bir soru oldu. ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası doların değeri arttığı gibi Euro da dolara karşı değer kaybetti. Bu sebeple Euro ne kadar oldu, kaç dolar sorusu yanıt arıyor. Peki, 22 Eylül 2022 Euro dolar kuru nasıl? Euro kaç dolar oldu? İşte detaylar…

Euro kaç dolar oldu? Fed faiz kararı sonrası döviz kurunda sert düşüş! 22 Eylül 2022 Euro ne kadar, kaç TL?

Bugün Euro ne kadar, kaç TL soruları yatırımcılar tarafından soruluyor. Birçok vatandaş, güncel Euro dolar döviz kuru hakkında araştırmalar yapıyor. Uzun süredir bu seviyeye düşmeyen döviz kuru, ne kadar bu seviyede kalacak bilinmiyor. Peki, Euro kaç dolar oldu? İşte 22 Eylül 2022 güncel euro fiyatı

EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar ve Euro kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 22 Eylül 2022 perşembe sabah saatlerinden itibaren Euro alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

EURO ALIŞ: 18,16,75 TL

EURO SATIŞ: 18,1789 TL

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1 EURO KAÇ TL?

1 Euro anlık olarak 18,1789 Türk Lirası ediyor.

1 EURO KAÇ DOLAR?

1 Euro uzun süre sonra dolardan daha değersiz hala geldi. Şu an 1 Euro 0,99 dolar ediyor.

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Euro kaç dolar oldu? Fed faiz kararı sonrası döviz kurunda sert düşüş! 22 Eylül 2022 Euro ne kadar, kaç TL?
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