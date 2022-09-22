Euro kaç dolar oldu? Fed faiz kararı sonrası döviz kurunda sert düşüş! 22 Eylül 2022 Euro ne kadar, kaç TL?

Bugün Euro ne kadar, kaç TL soruları yatırımcılar tarafından soruluyor. Birçok vatandaş, güncel Euro dolar döviz kuru hakkında araştırmalar yapıyor. Uzun süredir bu seviyeye düşmeyen döviz kuru, ne kadar bu seviyede kalacak bilinmiyor. Peki, Euro kaç dolar oldu? İşte 22 Eylül 2022 güncel euro fiyatı
EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar ve Euro kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 22 Eylül 2022 perşembe sabah saatlerinden itibaren Euro alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;
EURO ALIŞ: 18,16,75 TL
EURO SATIŞ: 18,1789 TL