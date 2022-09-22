Euro kaç dolar oldu? Fed faiz kararı sonrası döviz kurunda sert düşüş! 22 Eylül 2022 Euro ne kadar, kaç TL?

EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar ve Euro kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 22 Eylül 2022 perşembe sabah saatlerinden itibaren Euro alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

EURO ALIŞ: 18,16,75 TL

EURO SATIŞ: 18,1789 TL