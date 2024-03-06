Ev hanımı Gülistan avukat olacak

Gülistan Sarkurt, oğlunun sakat kaldığı trafik kazasının ardından başlattığı hukuk mücadelesi sırasında hukukçu olmaya karar verip üniversiteyi kazandı. Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Gülistan, "Avukat olup mağdur çocukların hakkını savunacağım" dedi. Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Gülistan Sarkurt (38), bir azim ve başarı öyküsünün kahramanı. 19 yıl önce Gökhan Sarkurt (41) ile hayatını birleştiren Gülistan Sarkurt'un evliliğinden Canberk (18), Berat Kaan (16) ve Yiğit İbrahim (7) adını verdikleri 3 çocukları oldu. Sarkurt çiftinin çocukları Berat Kaan'a henüz 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. 10 yıl önce de büyük oğulları Canberk'e kamyon çarptı.Ağır yaralanan Canberk aylar süren tedaviye rağmen engelli kaldı. Kaza nedeniyle Sarkurt ailesi yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Yıllar süren dava sonucunda oğlu kusurlu bulununca hukuk okumaya karar veren Gülistan Sarkurt, girdiği üniversite sınavında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. İlk sene bölüm birincisi olmayı başaran Sarkurt, bu yıl üniversiteden mezun olmaya hazırlanıyor. Üniversitede başarısıyla göz dolduran Sarkurt, "3 ay sonra derece yaparak mezun olacağım. Daha sonrasında yüksek lisans ve doktora yapmayı düşünüyorum. Mesleğime avukat olarak devam etmek istiyorum. Başarılı bir avukat olacağım. Benim için ev hanımlığından avukatlığa bir terfi olacak. Zor durumda kalan, mağdur ve engelli çocukların davalarına da bakacağım" diye konuştu.