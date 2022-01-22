Haberler Yaşam Haberleri Ev kadınlarının ekonomiye katkısı 11 trilyon dolar
Giriş Tarihi: 22.1.2022

Ev kadınlarının ekonomiye katkısı 11 trilyon dolar

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Ev kadınlarının ekonomiye katkısı 11 trilyon dolar

Kadınların beş kuruş bile almadan yaptıkları ev ve bakım hizmetlerinin maddi karşılığı 11 trilyon dolar. Yani teknoloji endüstrisinin yarattığı değerin üç katı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kadın İstihdamı Alt Komisyonu toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF yetkilileri sunum yapıp soruları yanıtladı. Toplantıda öne çıkanlar şöyle:
Kadınların evdeki bakım yükümlülükleri pandemide daha da arttı ve günde 4.5 saate yükseldi. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de ise çalışan kadınlar arasında bile bu süre günde 5 saat.
Kadınların ücretsiz olarak sağladıkları bakım hizmetinin, sadece sağlık sektörüne katkısı, küresel gayri safi yurt içi hasıla bazındaki oranı yüzde 2.35. Maddi karşılığı ise 1.5 trilyon dolar. Kadınların tüm bakım emeği düşünüldüğünde ise rakam 11 trilyon dolara çıkıyor. Bu küresel teknoloji endüstrisinin yarattığı değerin üç katı. Birçok ülkenin yurt içi hasılasının yüzde 20'sine denk.
Anne-Çocuk Eğitim Vakfı'nın araştırması, çocuklar tüm bakım yükümlülüğünün kadınlara kaldığını gösteriyor. Buna göre Türkiye'de erkeklerin yüzde 56'sı babalık izni kullanmıyor. Yarıya yakın bölümü bir kez bile çocuklarını tuvalete götürmüş değil. Yüzde 36'sı hiç çocuğunun altını değiştirmediğini, yüzde 35'i çocuğunun tırnaklarını hiç kesmediğini söylemiş.

AK PARTİLİ KAN İŞİNE 5 YIL ARA VERMEK ZORUNDA KALDI
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, komisyonda bir deneyimini paylaştı. Kan, kızı doğduğunda "postpartum" yani "doğum sonrası sendromuna" yakalandığını belirterek "Kızımı kimseye emanet etmek istemiyordum. İşimden de ayrılmak istemiyordum. O zaman önümde üçüncü bir yol yoktu. Sonunda 'Hadi çocuğum büyüsün' deyip 5 yıl işime ara verdim. Seçimimden dolayı üzgün değilim ama seçeneğim olmasını isterdim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar sallandı: Deprem! Bitcoin (BTC) neden düştü?
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
Antalya'da akılalmaz olay! Banyo sırası yüzünden boğazından bıçakladı!
ABD'li milyarderin sanat koleksiyonuna baskın! Çaldığı Anadolu kökenli eserler Türkiye'ye geliyor!
Son dakika: 21 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Ankara'da doktoru bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu! Bakan Koca'dan açıklama!
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
ÖZEL | Trabzonspor 5. transferini bitirdi! Enis Destan için anlaşmaya varıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev kadınlarının ekonomiye katkısı 11 trilyon dolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA