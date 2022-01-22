Ev kadınlarının ekonomiye katkısı 11 trilyon dolar

Kadınların beş kuruş bile almadan yaptıkları ev ve bakım hizmetlerinin maddi karşılığı 11 trilyon dolar. Yani teknoloji endüstrisinin yarattığı değerin üç katı
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kadın İstihdamı Alt Komisyonu toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF yetkilileri sunum yapıp soruları yanıtladı. Toplantıda öne çıkanlar şöyle:
Kadınların evdeki bakım yükümlülükleri pandemide daha da arttı ve günde 4.5 saate yükseldi. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de ise çalışan kadınlar arasında bile bu süre günde 5 saat.
Kadınların ücretsiz olarak sağladıkları bakım hizmetinin, sadece sağlık sektörüne katkısı, küresel gayri safi yurt içi hasıla bazındaki oranı yüzde 2.35. Maddi karşılığı ise 1.5 trilyon dolar. Kadınların tüm bakım emeği düşünüldüğünde ise rakam 11 trilyon dolara çıkıyor. Bu küresel teknoloji endüstrisinin yarattığı değerin üç katı. Birçok ülkenin yurt içi hasılasının yüzde 20'sine denk.
Anne-Çocuk Eğitim Vakfı'nın araştırması, çocuklar tüm bakım yükümlülüğünün kadınlara kaldığını gösteriyor. Buna göre Türkiye'de erkeklerin yüzde 56'sı babalık izni kullanmıyor. Yarıya yakın bölümü bir kez bile çocuklarını tuvalete götürmüş değil. Yüzde 36'sı hiç çocuğunun altını değiştirmediğini, yüzde 35'i çocuğunun tırnaklarını hiç kesmediğini söylemiş.
AK PARTİLİ KAN İŞİNE5 YIL ARA VERMEK ZORUNDA KALDI
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, komisyonda bir deneyimini paylaştı. Kan, kızı doğduğunda "postpartum" yani "doğum sonrası sendromuna" yakalandığını belirterek "Kızımı kimseye emanet etmek istemiyordum. İşimden de ayrılmak istemiyordum. O zaman önümde üçüncü bir yol yoktu. Sonunda 'Hadi çocuğum büyüsün' deyip 5 yıl işime ara verdim. Seçimimden dolayı üzgün değilim ama seçeneğim olmasını isterdim" dedi.