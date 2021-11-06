Ev partisinde silahla vurularak öldü

Olay Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Gece saatlerinde 5 kişi, İlkay U.'nun evinde eğlenmek için bir araya geldi.
Sabaha kadar eğlenen grubun evinden silah sesleri yükseldiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 26 yaşındaki Ozan Oğuz'u başından vurulmuş halde buldu.
Ev sahibi İlkay U. (45) ve kız arkadaşı olay yerinden kaçarken, evde bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, gözaltına alınan 2 kişinin, Ozan Oğuz'un intihar ettiğini söyledikleri öğrenildi.