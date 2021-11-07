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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Ev partisinde vurularak öldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ev partisinde vurularak öldü
Esenler'de bir evde verilen partiye katılan 26 yaşındaki Ozan Oğuz, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katındaki evde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde 5 kişi İlkay U.'nun evinde eğlenmek için bir araya geldi. Sabaha karşı evden silah sesleri yükseldini duyan komşuları polisi aradı. Eve giren polis ekipleri Ozan Oğuz'u başından vurulmuş halde ölü buldu. Evde bulunan iki kişi gözaltına alınırken, ev sahibi İlkay U.'nun kız arkadaşı ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi ise Oğuz'un intihar ettiğini söyledi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.
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Ev partisinde vurularak öldü
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