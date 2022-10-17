Ev sahibinin kardeşi kabusu yaşattı: O an yarı baygınlık geçirdim

"KÜFÜR EDEREK BANA SALDIRDI"



Yaklaşık 6 yıldır kiracı olduğunu belirten Aydın, "Kaldığım bina, 3 kişiye ait; babalarından kalma. Binanın çatısını yaptıran kardeşlerden biri, 'Parasını sen vereceksin' dedi. 2 bin 500 lira istedi. Benim ev sahibim farklı. Ev sahibim de, 'Sen niye veriyorsun? Sen karışma, biz hallederiz. Kiranı ver yeter' dedi. Daha sonra Celil ismindeki kişi geldi, parayı istedi. Ben de 'Ev sahibim vermememi söyledi' dedim. 'Bu evden çık, git, ne varsa al götür' dedi. Ben de 'devletin polisi, hakimi, savcısı var' dedim. Küfrederek bana saldırdı. O an yarı baygınlık geçirdim. Bir de tekme attı. Gözümde çatlak var. Kaburgamda iki kırık var. Gözüme 4 dikiş attılar. Görme bozukluğu yaşıyorum. Ben, ev sahibim olan Hasan Ç. ismindeki kişiye paramı ödüyordum. Kardeşi geldi, 'bina benim, parayı bana vereceksin, çatı parasını da ayrı vereceksin' dedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Sözleşmeyi ev sahibim adına yaptığımı söyledim. 6 senedir orada oturuyorum. Bunun niyeti, beni oradan çıkarıp başka kiracı bulmak. Devletimiz yüzde 25 zam belirlemiş zaten. Ben buna karşı değilim, yapsın. Ama çatının masrafı benimle ilgili değil. 'Polise gidersen, seni burada barındırmam' diyor" diye konuştu.