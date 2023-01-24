Ev sahibinin zulmü mahkemelik oldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşayan aileye, ev sahipleri kâbus yaşattı. Bir çocuk sahibi Ömer Hanefi A. ve Dilek A. 2021 Ekim'inde Nebahat T.'nin evini kiraladı. Bir süre sonra ev sahibi Nebahat T. alt katlarında oturan ailenin balkonuna kıl ve çöp atmaya, saksıları devirmeye başladı. Çamaşırlarının kirlendiğini söyleyen aile, daireyi boşaltma uyarısıyla karşılaştı. Başka ev bulmak için 2 ay süre isteyen aileye ev sahibi noterden ihtar gönderip derhal boşaltma talep etti. Ev arayışındaki aile bir gün apartmana gireceği sırada ev sahibi Nebahat T. ve Sena E.'nin tehdit ve hakaretine maruz kaldı.Ev sahipleri aileyi daireye almamakta direnince arbede çıktı. Kavga sırasında aile eve girmeyi başardı ancak anahtarı kapıda unuttu. Ev sahipleri bu kez de ailenin üzerine kapıyı kilitleyip anahtarı aldı. Evde mahsur kalan aile, polis yardımıyla evden çıktı. Kiracı Dilek A., Sena E. ve Nebahat T.'nin eşine "Karını çıplak çektim, şalvarına tükürdüğüm, takkene sı..ğım" şeklinde hakaret ettiğini, eve girdiklerinde balkonlarının dağıtılmış olduğunu, ev sahiplerinin dairelerine izinsiz girmiş olabileceğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında haklarında "mala zarar verme", "birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından 14 yıla kadar hapsi istenen ev sahipleri Lütfiye Y., Nebahat T. ve Sena E. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.