‘Ev sahipleri evime girerek köpeğimi öldürdü’

4 yıldır İstanbul Sarıyer'de bulunan ikamette kiracı olarak oturan 31 yaşındaki Timur S., kira konusunda ev sahibiyle tartışmaya başladı. Kira kontratının bitmemesine rağmen evden çıkarılmak istenen genç adam ev sahibinin hukuk dışı davranışta bulunduğunu belirterek evde oturmaya devam etti. Kiracısını çıkaramadığı için öfkelenen ev sahipleri Selim E. ve Eyüp E., genç adama evden çıkması için tehditler savurarak, 'Köpeklerini zehirleyeceğim, seni öldüreceğim, annenin yanına gömeceğim' şeklinde söylemlerde bulundu. Olay günü genç adamın ikametine gelen Selim E. ve Eyüp E., bahçe kapısını yerinden sökerek eve girdi. Bu sırada Timur S.'nin bahçede beslediği Çin aslanı cinsi köpeğini gören ev sahipleri iddiaya göre yanlarında getirdikleri spreyi köpeğe sıkıp kafasına sert bir cisimle vurdu.İkametine geldiğinde köpeğinin yer yattığını gören Timur S., gözünden darbe aldığını fark etti. Veteriner incelediği köpeğin gözlerinden enfeksiyon kaptığını tespit etti. Ev sahiplerinin saldırısı sonucu hastalanan köpek ölünce, genç adam savcılığa gelerek ev sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.