Evcil hayvan sahibi olmak demans ihtimalini azaltıyor

ÇİN'de Sun Yat-sen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre kedi veya köpek sahiplenmek, yalnız yaşamaya bağlı artan demans riskini dengeliyor. Yaklaşık 8 bin kişiyle yapılan araştırma, evcil hayvan sahibi olmanın insanların yalnızlığını azaltarak bu riski düşüreceğini gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre evcil hayvan sahipleri, olmayanlara kıyasla dil becerilerinde daha yavaş düşüş yaşıyor. Doktor Yanzhi Li, "Evcil hayvanların sağladığı arkadaşlık yalnızlığı azaltıyor ve refahı artırıyor. Köpekleri yürüyüşe çıkarmak bir sohbet konusu sağlayarak diğer insanlarla tanışmaya yardımcı oluyor" dedi. Çalışma sonucunda, köpek ve kedi sahibi olmanın, yalnız yaşayan yaşlı insanlarda bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı saptandı. DIŞ HABERLER