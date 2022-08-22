Evde bakım maaşı yatan iller 22 Ağustos 2022 listesi bugün de gündemdeki yerini aldı. Evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve hasta bireylere ve ailelerine ödenen evde bakım parası zamla birlikte güncellendi. Zamlı haliyle ödemeler başladı. Ağustos ayı ile birlikte evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, neden yatmadı soruları yanıt aramaya başladı. İşte, evde bakım maaşı sorgulama SMS ve e devlet seçenekleri…