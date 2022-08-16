Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte evde bakım parası 2706'dan 3340'a yükselmişti. Bilindiği üzere; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15. gününden başlayarak son güne kadar hesaplara yatıyor. Peki; Evde bakım maaşı parası hangi illerde yattı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Ağustos 2022.