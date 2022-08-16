Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte evde bakım parası 2706'dan 3340'a yükselmişti. Bilindiği üzere; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15. gününden başlayarak son güne kadar hesaplara yatıyor. Peki; Evde bakım maaşı parası hangi illerde yattı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Ağustos 2022.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 AĞUSTOS LİSTESİ
Bakanlıkça ödemeleri yapılan evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15. Gününden başlayarak son güne kadar hesaplara yatıyor.
Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Şartları taşıyanların başvuruları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay ödemeleri gerçekleştiriyor. Zamlarla birlikte söz konusu aylık, 2706'dan 3340'a yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.