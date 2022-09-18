''18 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Temmuz zammı ile birlikte artan evde bakım yardımı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kademe kademe ödenen evde bakım maaşı, SMS ve e-Devlet ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım parası yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? İşte, 18 Eylül 2022 Güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, merak konusu olan evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtı;