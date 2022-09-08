Evde bakım maaşı Eylül ayı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor. Evde bakım parası; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Evde bakım parası e-Devlet ya da SMS üzerinden sorgulanabiliyor. Peki; Evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve nasıl öğrenilir? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Eylül 2022.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başlayacak.