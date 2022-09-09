Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Söz konusu destekten yararlanmakta olan vatandaşlar, eylül ayı evde bakım maaşı ile ilgili son durumu merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası, belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılmakta olup e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 9 Eylül 2022 e-Devlet ve SMS ile evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı…