Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller temmuz 2022 sorgulama

Evde bakım parası temmuz zammı ardından bayram öncesi gündeme geldi. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala soruluyor: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İl il adım adım ödenen devlet desteği hak sahiplerinin hesaplarına her ay yatıyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı yatan iller temmuz 2022 listesi…
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bayrama sayılı saatler kala merak edilen evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından yaşlı ve engelli aylıklarının bayram öncesinde yatacağı duyurulmuştu.
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Geçtiğimiz senelerde bakım parası bayram öncesinde ödenmişti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parasının bu sene de bayram öncesinde yatması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER TEMMUZ 2022
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu olmuştu.
Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 liraya yükseltildi.