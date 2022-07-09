Evde bakım maaşı yatan iller temmuz 2022 listesi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bayrama sayılı saatler kala merak edilen evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından yaşlı ve engelli aylıklarının bayram öncesinde yatacağı duyurulmuştu.

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Geçtiğimiz senelerde bakım parası bayram öncesinde ödenmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parasının bu sene de bayram öncesinde yatması bekleniyor.