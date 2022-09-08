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Giriş Tarihi: 8.9.2022 20:25

Evde bakım maaşı yattı mı? 8 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Eylül ayı itibariyle Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapılıyor. Evde bakım parası e-Devlet ya da SMS üzerinden sorgulanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu noktada Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. İşte 8 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Evde bakım maaşı yattı mı? 8 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor. Her ayın belli tarihlerinde evde bakım parası yatıyor. Evde bakım maaşı ödeme tarihleri için az bir süre kaldı ve vatandaşlar evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusunu şimdiden yöneltmeye başladı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatar? 8 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2022 Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başlayacak.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Evde bakım maaşı yattı mı? 8 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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