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Giriş Tarihi: 1.5.2022 22:45 Son Güncelleme: 1.5.2022 23:39

Evde çıkan yangında anne ve engelli oğlu öldü

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Evde çıkan yangında anne ve engelli oğlu öldü

Konya’nın Bozkır ilçesinde bir evde çıkan yangında anne 75 yaşındaki Havvayar Sırım ve 44 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dereköy Mahallesinde meydana geldi. İki katlı müstakil evin önünde yakılan ocaktan çıkan kıvılcımlar eve sıçrayarak yangına sebep oldu. Alevler kısa sürede büyürken zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım evde mahsur kaldı. Bu sırada dışarda bulunan anne Havvayar Sırım, oğlunu kurtarabilmek için içeri girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Eve giren ekipler anne ve oğlunun enkaz altında kalan cansız bedenleri ile karşılaştı. Cenazeler otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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Evde çıkan yangında anne ve engelli oğlu öldü
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