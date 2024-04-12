Evde nefes egzersizi milli dalgıcın sonu oldu

Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), 9 Nisan'da kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptı.Egzersiz sırasında fenalık geçiren Toprak aile bireylerinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Toprak, tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.Toprak'ın cenazesi geçtiğimiz gün toprağa verildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Toprak'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nca alınacak raporla netleşmesi bekleniyor.Kendisi de bir sporcu olan Toprak Toprak ise sosyal medyada 'Benim güzeller güzeli canım babam. Mekânın cennet olsun. Sen benim her zaman şampiyonum olarak kalacaksın" paylaşımını yaptı. Toprak sosyal medyasından babasının cenazesini paylaşarak, "Benim ilk ve son aşkım" yazdı.Serkan Toprak 2019 yılında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos açıklarında içinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu arızalanan lastik botu, bölgede antrenman yaparken fark etmiş ve derhal yetkililere haber vererek kurtarılmalarını sağlamıştı.Elbette kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacaktır. Ancak benzer olaylarda genelde 4 temel neden sıralayabiliriz.Nefes tutmaya bağlı akciğerlerin aşırı şişmesi, bu egzersizi yapan kişinin akciğerinde doğuştan akciğer kisti veya sonradan oluşan amfizem gibi bir durum var ise hava kaçağı oluşmuş olabilir.Ağır kalp hastalığında oksijen düşüp ölüme yol açabilir.Ayrıca yüksek kalp ritmi olan bir kişinin solunum egzersizini yapması, var olan ritim bozukluğunu daha da tetikleyebilir ve ölümcül olabilir.Ağır ve uygunsuz solunum egzersizi durumunda karbondioksit yükselmesi söz konusu olabilir. Bu da beyin kan akımını artırabilir. Kan akımının aşırı artması damarları patlatıp ölüme yol açabilir.