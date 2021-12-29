Konya’da bir evde patlama: Annenin yaralandığı olayda 8 çocuğu yara almadan kurtuldu

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Erdemli Sokakta anne ve 8 çocuğunun bulunduğu tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama ile birlikte çıkan yangın ev sakinleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evin oturma odasının duvarı yıkılırken yaralı anne Medine Taç ambulansa Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken şans eseri çocuklar yara almadan kurtuldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.