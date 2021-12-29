Haberler Yaşam Haberleri Konya'da bir evde patlama: Annenin yaralandığı olayda 8 çocuğu yara almadan kurtuldu
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:28 Son Güncelleme: 29.12.2021 09:42

Konya'da bir evde patlama: Annenin yaralandığı olayda 8 çocuğu yara almadan kurtuldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da bir evde patlama: Annenin yaralandığı olayda 8 çocuğu yara almadan kurtuldu

Konya’da bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada anne Medine Taç yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Erdemli Sokakta anne ve 8 çocuğunun bulunduğu tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama ile birlikte çıkan yangın ev sakinleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evin oturma odasının duvarı yıkılırken yaralı anne Medine Taç ambulansa Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken şans eseri çocuklar yara almadan kurtuldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.

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Konya'da bir evde patlama: Annenin yaralandığı olayda 8 çocuğu yara almadan kurtuldu
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