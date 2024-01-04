Evde serum yapmayın canınızdan olmayın

Havaların soğumasıyla birlikte birçok virüs toplumun büyük bir bölümünde etkisini göstermeye başladı. Özellikle son haftalarda acil servis ve polikliniklerde oldukça fazla yoğunluk yaşanmaya başladı. Gelen hastalarda birçok virüs tipine rastladıklarını belirten Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Böncüoğlu, "Üst ve alt solunum hastalıkları, zatürreler, ateşli hastalıkları kış ayları ile birlikte tekrar artış gösterdi. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ishal, kusma gibi şikayetlerle hastalarımız geliyor. Bu dönemde RSV, influenza, Kovid-19 gibi birçok virüsü aynı anda görebiliyoruz. Bunun dışında BETA mikrobu olarak bilinen boğaz enfeksiyonuna yol açan mikroplar da var. Her enfeksiyonun tedavisi antibiyotik gerektirmiyor. Bunun için uzman görüşü alınması gerekiyor. Bunlardan korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi, bulunduğunuz ortamın mutlaka havalandırılması gerekiyor. Okullarda viral bakteriyel enfeksiyonlarında arttığını görüyoruz" dedi.Doktor tavsiyesi dışında serum taktırılmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Böncüoğlu, "Evde serum taktırmak son dönemlerde oldukça artmaya başladı. Doktor tarafından reçete edilmemiş birtakım gıda takviyelerinin ya da ilaçların özellikle sağlık kuruluşlarında değil de evde uygulanması çok ciddi sıkıntılara yol açabilir. Doktor reçetesi dışında uygulanmasını kesinlikle önermiyoruz. 'ATOM' adı altında vitamin karışımı tarzı serumlar uygulanıyor. Uzun süre kontrolsüz bir biçimde kullanılan vitaminler böbrek yetmezliği, böbreklerde taş gibi birçok şeye yol açabilir. Kontrolsüz şekilde kullanılan özellikle evde kullanılan serumlarda çok ciddi organ yetmezliğine neden olup ölümle de sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.