Evdeki tartışma kanlı bitti! Bıçaklı kavgada kazara kardeşini de yaraladı

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli K.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.