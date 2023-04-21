Evdekileri bağlayarak paralarını gasp etmişlerdi: O şüpheliler bakın kim çıktı...

Başakşehir'de 10 Nisan'da polise başvuran F.A.(60) ile G.S.A.(22), gece yarısı saat 04.00 sıralarında evlerine giren maskeli 2 kişi tarafından gasbedildiğini söylediler. Mağdurlar, gelen kişilerin ellerini ayaklarını ve gözlerini bağladıklarını, daha sonra ölümle tehdit ederek banka hesaplarında bulunan 330 bin lira parayı havale etmesini sağladıklarını belirtti. Bir kuyumculuğa ait hesaba parayı gönderdikten sonra şüphelilerin evden ayrıldığını söyleyen mağdurlar aşağı indiklerinde park halindeki otomobillerinin de çalındığını gördüklerini anlattı.