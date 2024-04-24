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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Evden kaçan pitbull sahiplerini ısırdı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Evden kaçan pitbull sahiplerini ısırdı
Adana'da, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşayan Hamza Saçıkirli'nin (51) beslediği pitbull cinsi köpek evden kaçtı. Köpeği aramaya çıkan aile, bir sokakta tesadüfen bulunca, yakalamak istedi. Ancak köpek, önce sahibi Hamza Saçıkirli'ye (78) saldırıp ayağından ısırdı. Oğlunun yardım istemesi üzerine anne Havva Saçıkirli, müdahale etti. Ancak köpek, Havva Saçıkirli ile diğer oğlu Cengiz Saçıkirli'ye (57) de saldırıp ayaklarından ısırdı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polisler, köpeği etkisiz hale getirip barınağa teslim edilirken, yaralanan 3 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Evden kaçan pitbull sahiplerini ısırdı
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