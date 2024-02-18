Evi terk eden eşini öldürüp gömdü

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çavuşlu Köyü'nde kahvehane işleten F.Y. ile eşi Saliha Gizem Y. arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşi ile bir türlü anlaşamayan Saliha Gizem Y., evi terk etti ve Lapseki'deki baba ocağına döndü. Önceki gün F.Y., eşini arayıp son kez kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ödünç aldığı araçla Lapseki'ye giden F.Y. eşiyle buluştu. Çıkan tartışmada F.Y., eşi Saliha Gizem Y.'yi boğazını sıkarak öldürdü. Cani koca, eşinin cesedini Biga'da moloz atılan bölgeye gömdü. Olay Saliha Gizem Y.'nin arkadaşının ihbarıyla ortaya çıktı. Polis, F.Y. ile cesedi gömmesine yardım eden kardeşi Y.Y.'yi gözaltına aldı. Cansız bedenine ulaşılan Saliha Gizem Y.'nin eşiye buluşmadan önce bir arkadaşını arayarak "Bu akşam eşimle görüşeceğim. Eve dönmezsem bilki başıma bir iş gelmiştir. Lütfen benden haber alamazsan polisi ara" dediği öğrenildi.