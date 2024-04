‘Evi terk etti’ dedikleri babalarını boğmuşlar

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Harmancık Köyü'ndeki Kurupınar mevkiinde 16 Ağustos 2014'te koyun otlatan bir çoban, halıya sarılmış bir erkek cesedi buldu. Başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürülen cesedin kimliği belirlenemeyince, Bursa'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi.Geçen yıl dosyayı yeniden raftan indiren jandarma, geçen ocakta mezarı açtırıp, ceset üzerinden DNA örneği aldırdı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örneklerinin Çanakkale merkezde halı ve mobilya mağazası bulunan Zeynel C.'ye ait olduğu belirlendi.Jandarma, o dönemde Zeynel C. ile ilgili hiçbir başvuru yapmadığını belirlediği ailesini teknik ve fiziki takibe aldı. Ailenin, Zeynel C.'yi soran yakınlarına "Başka bir kadın buldu ve evi terk etti" dediğini öğrenen jandarma, eşi Gülşen C., oğulları Ali C., Mehmet C., yeğenleri Mustafa C., Gökhan C., kızları Ayfer B. ve E.Y.'yi gözaltına aldı.10 yıllık sır cinayeti itiraf eden aile üyeleri, Zeynel C.'yi evde çıkan tartışma sonucu önce dövdüklerini, ardından halının saçak ipleriyle boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.