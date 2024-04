‘Evimizden helalleşerek çıkıyoruz’

İstanbul Sarıyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek'in gasp sonrası öldürülmesi meslektaşlarını ayağa kaldırdı. Aynı saatlerde Pendik'te de bir taksici, tekmeli yumruklu saldırıda darp edildi. İstanbul'un dört bir yanında taksiciler konvoy oluşturarak saldırıları protesto etti.Sarıyer'de önceki akşam taksici Yaşar Yanıkyürek öldürülüp hareket halindeki otomobilden atıldı. Cinayet Büro ekipleri, katil zanlısı İran asıllı Y.B.G.'yi taksicinin bulunduğu noktaya 500 metre mesafede gasp ettiği araç içinde yakaladı.Taksicinin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi, dün 2 oğlu, yakın akrabaları ve meslektaşlarına teslim edildi. Yaşar Yanıkyürek'in cenazesi yüzlerce taksicinin katıldığı konvoyla Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Yanıkyürek için Beyoğlu Yenişehir Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından taksicilerin oluşturduğu konvoyla, cenaze Feriköy Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.Yaşar Yanıkyürek'in katledilmesi, İstanbul'un dört bir yanında taksicileri ayağa kaldırdı. Taksiciler, meslektaşlarına yönelik artan sözlü şiddet, cinayet ve kötü şartları protesto etti. Kadıköy'de Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı.İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Katledilen Yaşar Yanıkyürek ağabey için bütün meslektaşları olarak, arkadaşları olarak buradayız. Cenazemizi yalnız bırakmadık'' dedi. Dündar, "Bu bizim ilk cenazemiz değil, görünene göre son cenazemiz de olmayacak. İki üç ay önce İzmir'de Oğuz Erge kardeşimiz, yaklaşık 9-10 ay önce Yıldıztabya, Gaziosmanpaşa'da Samet Kubiloğlu kardeşimiz, ondan 1 sene öncesine kadar Aydın Altun ağabeyimiz öldürüldü. Bu ne ilk ne de son. Biz bir an önce yetkililerden taksicilerin can ve mal güvenliği için ivedi bir şekilde çalışma yapmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.Taksicilerin seslerinin duyulmasını isteyen Deniz Dündar, "Ne yazık ki evden helalleşerek çıkıyoruz. Bir an önce yetkililerden, kabinli araç ya da başka bir çözüm bekliyoruz. Bugün bu, yarın bir başkası, kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail'ini yanında taşıyan bir meslek grubu haline geldik. Bütün yetkililere, özellikle taksici dostu Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen bu çığlığımızı artık duyun" dedi.Taksici Yaşar Yanıkyürek'i gasp ederek öldüren şüpheli Y.B.G., polis ekipleri tarafından kaçtığı taksinin içerisinde kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.B.G. 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.