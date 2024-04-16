Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralı

Olay, gece saatlerinde Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3'üncü kat balkonundan düştü. Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.