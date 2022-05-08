Evinde 21 bıçak darbesiyle öldürüldü

İstanbul'da bir şarap fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışan Cenk Çağın Ünlü'den (38) bir süredir haber alamayan iş arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Ünlü'nün Şişli'deki dairesine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Kan gölüne dönen evde genç adamın cansız bedeni bulundu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ünlü'nün 21 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, evden valizle çıktığı iddia edilen bir şüphelinin peşine düştü. Cenk Çağın Ünlü'nün cenazesi ise Gölcük'te toprağa verildi.