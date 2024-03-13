Evinde bıçaklandı, hastanede öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Harun Kıyak önceki gece saat 01.45 sıralarında oturduğu tek katlı evden bağırarak, çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine eve giden komşuları, Kıyak'ı kanlar içerisinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanarak ağır yarandığını tespit ettikleri Kıyak'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Harun Kıyak'ı bıçaklayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.