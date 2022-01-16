Haberler Yaşam Haberleri Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?
Giriş Tarihi: 16.1.2022 23:18 Son Güncelleme: 16.1.2022 23:18

Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?

Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?

A- Jim Carrey
B- Brad Pitt
C- Eddie Murphy
D- George Clooney (CEVAP)

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Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?
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