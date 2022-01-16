Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.