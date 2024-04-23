Evinde kaldığı arkadaşını vahşice öldürdü

Küçükçekmece'de Kazakistanlı Nurali Tamazov, evinde misafir olarak kaldığı arkadaşı İrfan Kapsızlar'ı (56) bıçaklayarak öldürdü.Cinayetin ardından Rusya'ya kaçtığı öne sürülen şüpheli, ortak tanıdıkları olan bir otel çalışanını arayarak Kapsızlar'ı öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis ekipleri Kapsızlar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Tamazov, deri ve kürk ticareti yapan İrfan Kapsızlar'dan yurt dışında satmak için ürün alıyordu. İddiaya göre, Tamazov, 10 gün önce yanlız yaşayan arkadaşı Kapsızlar'ın Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde kalmaya başladı. 16 Nisan Çarşamba günü geç saatlerde eve gelen Tamazov, yatak odasında uyuyan Kapsızlar'a bıçakla saldırdı. Yüzüne ve vücuduna onlarca bıçak darbesi alan Kapsızlar olay yerinde can verirken, Tamazov havalimanına gitti. Moskova'ya kaçtığı öne sürülen şüpheli, ortak tanıdıkları olan bir otel çalışanını telefonla arayarak Kapsızlar'ı öldürdüğünü söyledi. Otel çalışanının ihbarı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, kan donduran manzarayla karşılaştı. Kapsızlar'ın yüzü tanınmayacak haldeydi ve duvarlarda kan izleri vardı. Yapılan otopsinin ardından Kapsızlar, Tekirdağ'da defnedildi.