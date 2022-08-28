Haberler Yaşam Haberleri Evinde tadilat yapıyordu! Fırlayan spiral taşı canına mal oldu
Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:09

Evinde tadilat yapıyordu! Fırlayan spiral taşı canına mal oldu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İHA
Evinde tadilat yapıyordu! Fırlayan spiral taşı canına mal oldu
Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Akbaş, evinde tadilat yapmaya başladı.
Tadilatta kullandığı taşlama makinesindeki spiral taşının boğazına isabet etmesiyle yaralanan Akbaş'ın evine yakınlarının ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri geldi.
Ağır yaralı olduğu tespit edilen Akbaş, olay yerindeki sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Akbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
SON DAKİKA | Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Emekli promosyonu bankalarda 9 bin TL'ye ulaşıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyorlar?
Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatiplilere ne dedi? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, neden hapse girdi, cezası ne kadar?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Son dakika: Bursa'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Gülşen neden tutuklandı, son durum ne? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne demişti, son ifadesinde neler söyledi?
Binlerce vatandaş heyecanla bekliyor! Yusufeli taşınıyor
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022 - ÖSYM ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?
Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? Ferhunde Hanımlar’ın Firdevs’i Füsun Günuğur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler
ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde tadilat yapıyordu! Fırlayan spiral taşı canına mal oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA