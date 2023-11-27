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Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:21 Son Güncelleme: 27.11.2023 10:38

Evinden el yapımı patlayıcı çıkan zanlı: Bana ait değil. Başkası getirip bırakmış

Adana’da bir kadını tabancayla yaralayan firari zanlı polis tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinden, el yapımı patlayıcı (EYP) ve ruhsatsız silahlar çıktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Evinden el yapımı patlayıcı çıkan zanlı: Bana ait değil. Başkası getirip bırakmış

Adana'da bir kadını tabancayla yaralayan firari zanlı Mervan A. (25) polis tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli Mervan A.'nın evinden, el yapımı patlayıcı (EYP) ve ruhsatsız silahlar çıktı. Mervan A., ifadesinde, silahları husumetli olduğu kişilerden korunmak için bulundurduğunu öne sürerek, "Patlayıcı bana ait değil. Başkası getirip bırakmış, kim olduğunu bilmiyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mervan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADINI ELİNDEN YARALADI

Olay, 4 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta husumetlisiyle karşılaşan şüpheli Mervan A., tabancayla ateş açıp, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri olayla ilgisi bulunmayan sokaktaki Z.K. isimli kadının eline isabet etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EYP ELE GEÇİRİLDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mervan A.'yı Obalar Caddesi'ndeki evine yapılan baskında yakaladı. Evdeki aramada bir otomatik av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ile çakmak gazı ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

"PATLAYICI BANA AİT DEĞİL"

Polis merkezine götürülen şüpheli Mervan A., ifadesinde, silahları husumetli olduğu kişilerden korunmak için bulundurduğunu öne sürerek, "Patlayıcı bana ait değil. Başkası getirip bırakmış, kim olduğunu bilmiyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mervan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Evinden el yapımı patlayıcı çıkan zanlı: Bana ait değil. Başkası getirip bırakmış
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