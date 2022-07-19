Evine lağım suları dolan eski milyonere belediye sahip çıktı

Kayserili piyango milyoneri Mustafa Oytun'un bodrum kattaki evi son yağışlarla birlikte lağım sularıyla doldu. 23 yaşındaki zihinsel engelli oğlu ile birlikte günlerce lağım dolu dairede yaşayan Mustafa Oytun'un imdadına Melikgazi Belediyesi yetişti.

LAĞIM SULARI ÇEKİLİP EV DEZENFEKTE EDİLDİ

Komşuların ihbarı üzerine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun talimatıyla eve vidanjör gönderildi. Belediyenin temizlik işleri ekipleri evdeki lağım suyunu tahliye etti. Daha sonra evi baştan aşağıya dezenfekte eden ekipler, baba oğlun kullandığı eşyaları da dezenfekte etti. Lağım sularının temizlenmesiyle birlikte hem mahalle sakinleri hem de Mustafa Oytun ve oğlu rahat bir nefes aldı. Belediye ayrıca baba oğla gıda paketi yardımında da bulunacak.

1 AY LAĞIM DOLU EVDE YAŞAMIŞLAR

Kazı kazandan kazandığı ikramiyenin ardından lüks ve şatafatlı bir hayat yaşayan Mustafa Oytun, o dönemde aşık olduğu kadınla birlikte parayı 8 yılda bitirdi. 1998 yılında hamallık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Oytun, hamallık yaptığı günlerden daha kötü günler yaşadığını belirterek; "Piyango parası kimseye yaramıyormuş. Eskiden hamallık yapıyordum şimdi onu da yapamıyorum. Aldığım ikramiye 8 yılda eridi bitti. Şimdi evimi lağım suçları bastı. Sağ olsun Melikgazi Belediyesi gelip evimi temizledi. Biz belediyeyi aramamıştık ama komşularım aramış. O kötü kokudan kurtulduk" diye konuştu.