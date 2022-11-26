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Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:33 Son Güncelleme: 26.11.2022 11:45

Evine süt götürdüğü 68 yaşındaki komşusunu tabanca ile vurarak öldürdü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir şahıs tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen şahsın psikolojik tedavi gördüğü ve geçtiğimiz yıl eşinin intihar ettiği öğrenildi.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Evine süt götürdüğü 68 yaşındaki komşusunu tabanca ile vurarak öldürdü

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde meydana gelen olayda, H.A. (66) köylüsü Mehmet Akpınar'dan (68) süt istedi. Bu isteği yerine getiren H.A., Akpınar'ın evine süt götürdü. Burada belirlenemeyen bir sebeple H.A., Akpınar'ı tabanca ile vurdu. Silah seslerini duyan köylüler olay yerine koşarken jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye getirilen Mehmet Akpınar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti işleyen şahsın psikolojik tedavi gördüğü ve geçtiğimiz yıl eşinin intihar ettiği öğrenildi.

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Evine süt götürdüğü 68 yaşındaki komşusunu tabanca ile vurarak öldürdü
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