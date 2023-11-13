Haberler Yaşam Haberleri Evini yakmaya kalkıştı, özel harekât etkisiz hale getirdi
Giriş Tarihi: 14.11.2023

Evini yakmaya kalkıştı, özel harekât etkisiz hale getirdi

Evini yakmaya kalkıştı, özel harekât etkisiz hale getirdi
Kayseri'de kendisini evine kilitleyerek evi ateşe veren bir kişi, özel harekat ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Merkez Melikgazi İlçesi Bahçelievler Mahallesi 2189 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanını son katında oturan M.K, kendisini eve kilitleyerek yangın çıkarmak istedi. Yaktığı kâğıtları havalandırma boşluğuna bırakan M.k, bir türlü ikna edilemeyince eve özel harekât polisleri çağırıldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K'nın dairesinin kapısını koçbaşı ile kıran özel harekât polisi, M.K'yı gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğundaki yangını söndürürken, M.K ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ali ALTUNTAŞ / SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e: Namus sözü verdiniz çark ettiniz
CHP'de skandal bitmiyor! İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu
SON DAKİKA | Hamas'tan 5 günlük ateşkes talebi: 70 rehineyi bırakacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
İsrail'den skandal karar: İsrailli olmayanlar terörist ilan edilebilecek
Katil İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nden çıkan Filistinli yaşadığı dehşeti anlattı: Yaşamak ölmekten zor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Türk Yunan ilişkilerinde yeni dönem: Ankara’da güven artırıcı önlemler toplantısı yapıldı
Ünlü Şef Yunus Emre Akkor anlattı! "Yemeklere baharat eklerken bu hatayı yapmayın!"
ARKADAŞINA GÖNDER
Evini yakmaya kalkıştı, özel harekât etkisiz hale getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA