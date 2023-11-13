Evini yakmaya kalkıştı, özel harekât etkisiz hale getirdi

Kayseri'de kendisini evine kilitleyerek evi ateşe veren bir kişi, özel harekat ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Merkez Melikgazi İlçesi Bahçelievler Mahallesi 2189 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanını son katında oturan M.K, kendisini eve kilitleyerek yangın çıkarmak istedi. Yaktığı kâğıtları havalandırma boşluğuna bırakan M.k, bir türlü ikna edilemeyince eve özel harekât polisleri çağırıldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K'nın dairesinin kapısını koçbaşı ile kıran özel harekât polisi, M.K'yı gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğundaki yangını söndürürken, M.K ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ali ALTUNTAŞ / SABAH