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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Evinin bahçesinde tüfekle öldürüldü

Evinin bahçesinde tüfekle öldürüldü
Kırklarelı'nde bir kişi evinin bahçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay, dün öğle saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Celaliye Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde evinin bahçesinde ölü olarak bulunan Muzaffer Kasap (49) isimli şahsın başından tüfekle vurulduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise incelemelerde bulundu. Şüpheli ölüm vakası üzerine bahse konu adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı da intikal etti. Soruşturma genişletilerek sürüyor. İHA

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Evinin bahçesinde tüfekle öldürüldü
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