Evinin önünde pusu kurduğu kişiyi vurdu

Olay, saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.Y., evine gitmek için sokağa gelip motosikletini park etti. A.Y., motosikletinden indiği sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen C.A.'nin silahlı saldırısına uğradı. C.A:, tabanca ile 4 el ateş açtıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.