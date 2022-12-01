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Giriş Tarihi: 1.12.2022 10:39 Son Güncelleme: 1.12.2022 10:59

Evinin önünde pusu kurup domuz kurşunu ile öldürdüler

Burdur’un Bucak ilçesi Karaaliler köyünde çiftçilik yapan Gökhan Tonbak (38) evinin önünde gece vakti kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Evinin önünde pusu kurup domuz kurşunu ile öldürdüler

Burdur'un Bucak ilçesinin Karaaliler köyünde evli ve iki çocuk babası Gökhan Tonbak gece aracından indiği sırada saat 00.30 sularında evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle ateş edilerek vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Tonbak, orada hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

YOLDAN GEÇENLER GÖRDÜ

Gece olaydan bir süre sonra yoldan geçen iki kişi Gökhan Tonbak'ın kanlar içinde yatar görüntüsü fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Gökhan Tonbak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman ekipler yaptıkları incelemede Tonbak'ın sağ kolunu saçmanın parcalayarak kırdığını daha sonra göğsünü parçaladığını belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ayrıntılı çalışmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tonbak'ın domuz kurşunu ile vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

ÇALIŞMA BAŞLATTI

Korkunç cinayetin ardından jandarma ekipleri cinayet zanlılarının belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki işyeri ve MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kardeşinin cenazesini almaya gelen Gürkan Tonbak katillerin bulunmasını istedi. Ağabeyinin işinde gücünde bir insan olduğunu belirten acılı ağabey, "Gece yoldan gecen iki kişi ağabeyimi yatarken görüyorlar. Bizim daha sonra haberimiz oluyor. Saçmalar sağ kolunun parçalayarak kırmış. Göğsüne isabet etmiş. Hiçbir düşmanımız yok. Katiller ağabeyimi takip edip evin önünde pusuya düşürüp öldürmüşler" diye konuştu. Gökpan tohbak'ın oğlu Kemal Tonbak ise babasını katillerinin bulunmasını istedi. Gökhan Tonbak'ın cansız bedeni Karaaliler köy mezarlığından yakınları ve sevenlerini gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Evinin önünde pusu kurup domuz kurşunu ile öldürdüler
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