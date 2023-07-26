Evinin önüne park eden aracın sileceklerini kırdı

Ümranıye'de6 Eylül'de yaşanan olayda Merve M. (31), aracını kaldırım kenarına park ederek işlerini halletmeye gitti. Bir süre sonra aracının yanına geldiğinde sileceklerin olmadığını gördü. Çevredekilere durumu soran Merve M., arabasını önüne park ettiği evin sahibi İbrahim D.'nin silecekleri kırıp yere fırlattığını öğrendi.Merve M.'nin şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifade veren İbrahim D., silecekleri kırdığını kabul etti. İbrahim D. "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapisle yargılanacak.