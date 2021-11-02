Giriş Tarihi: 2.11.2021 19:57

Evlat acısına dayanamadı BERKAN ÇETİN

Uşak’ta bir anda rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan Recep Küçükbıyık (56) vefat etti. Vefat haberini alan anne, evlat acısına dayanamayıp birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.