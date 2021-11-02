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Giriş Tarihi: 2.11.2021 19:57

Evlat acısına dayanamadı

BERKAN ÇETİN
Evlat acısına dayanamadı

Uşak’ta bir anda rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan Recep Küçükbıyık (56) vefat etti. Vefat haberini alan anne, evlat acısına dayanamayıp birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yaşayan Recep Küçükbıyık (56) gece saatlerinde bir anda rahatsızlandı. 1 çocuk ve 2 torun dedesi Küçükbıyık, eşi ve kardeşi tarafından özel araçları ile Sivaslı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçükbıyık hastaneye kendi imkanları ile yürüyerek girdi. Tahlillerinin sonuçlanmasını sedye üzerinde bekleyen Küçükbıyık, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Recep Küçükbıyık'ın vefatı, 86 yaşındaki annesi Hacer Küçükbıyık'a haber edildi. Evladının vefat haberini alan anne, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olması beklenirken, evlat acısına dayanamayıp birkaç saat sonra hastane odasında vefat etti. Evlat acısına dayanmayan anne, oğlu ile Sivaslı ilçesi mezarlığında yan yana defin edildiği öğrenildi.
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Evlat acısına dayanamadı
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