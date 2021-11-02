Evlat acısına dayanamadı

Uşak'ın Sivaslı
ilçesinde yaşayan Recep Küçükbıyık (56) gece saatlerinde bir anda rahatsızlandı. 1 çocuk ve 2 torun dedesi Küçükbıyık, eşi ve kardeşi tarafından özel araçları ile Sivaslı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçükbıyık hastaneye kendi imkanları ile yürüyerek girdi. Tahlillerinin sonuçlanmasını sedye üzerinde bekleyen Küçükbıyık, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Recep Küçükbıyık'ın vefatı, 86 yaşındaki annesi Hacer Küçükbıyık'a haber edildi. Evladının vefat haberini alan anne, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olması beklenirken, evlat acısına dayanamayıp birkaç saat sonra hastane odasında vefat etti. Evlat acısına dayanmayan anne, oğlu ile Sivaslı ilçesi mezarlığında yan yana defin edildiği öğrenildi.