Evlat dehşeti

Erzurum'da yaşayan ve Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan Ahmet Yavuz Köşebent (25) dün saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesindeki evlerinde, henüz bilinmeyen bir sebeple anne ve babası ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından mutfaktan ekmek bıçağını alan Köşebent, annesi Serpil (57) ve babası Nevzat Köşebent'i (62) çeşitli yerlerinden bıçakladı. Anne Köşebent hayatını kaybederken, oğlunu engellemeye çalışan ve başarılı olamayınca evden yaralı olarak kaçan baba komşusunun evine sığındı. Saldırganın elinden bıçağı alarak etkisiz hale getiren komşu, polisi aradı. Ağır yaralı baba tedavi altına alındı. Hafif yaralanan saldırgan tedavinin ardından polis merkezine götürüldü.